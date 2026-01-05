إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي في قنا



قنا- عبدالرحمن القرشي:

أُصيب 7 أشخاص، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بوقوع الحادث.

على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، إذ تبين إصابة 7 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث.