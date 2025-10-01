خرطوش ينهي حياة "غزل" في السيدة زينب.. ما قرار المحكمة في معركة الجيران؟

كتب- أحمد أبو النجا:

شهدت منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، فجر اليوم الأربعاء، واقعة مأساوية إثر نشوب حريق هائل داخل أحد العقارات السكنية بشارع المنشية، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل عقار سكني بشارع المنشية بمنطقة فيصل، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء و9 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار، ونجحت القوات في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، والسيطرة على الحريق بعد جهود مكثفة.

كما جرى فصل التيار الكهربائي وخطوط الغاز عن المنطقة المحيطة، حفاظًا على أرواح السكان، وإخلاء العقارات المجاورة للعقار محل الحريق.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص والمعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل شقة سكنية بالعقار المشار إليه، وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحريق، للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب اندلاع النيران، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

