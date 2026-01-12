لسانك قد يكشف أسرار صحتك.. ما دور الذكاء الاصطناعي؟

نجح العلماء في تطوير برامج ذكاء اصطناعي قادرة على تحليل لون اللسان وملمسه وشكله بدقة عالية للكشف المبكر عن بعض الأمراض، بما في ذلك السكري وسرطان المعدة.

وأظهرت التجارب قدرة البرنامج على تشخيص 58 مريضا من أصل 60 يعانون من السكري وفقر الدم بشكل صحيح، من خلال فحص صورة واحدة فقط لألسنتهم، بحسب scientificamerican.

وتعمل هذه البرامج على رصد التغيرات الدقيقة في اللسان، بعد أن تم تدريبها باستخدام قاعدة بيانات ضخمة تضم آلاف الصور لألسنة المرضى، لتتعرف على العلامات المبكرة التي قد تشير إلى الإصابة بالأمراض.