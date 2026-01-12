ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتبت- آية محمد:
سعر صرف الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 12-1-2026، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.