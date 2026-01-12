إعلان

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

09:44 ص 12/01/2026

سعر صرف الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 12-1-2026، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم سعر الدولار الآن سعر الدولار في 10 بنوك سعر الدولار في مصر سعر صرف الدولار اليوم في مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كانوا رايحين الشغل.. مصرع عامل وإصابة 27 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في الشرقية
أخبار المحافظات

كانوا رايحين الشغل.. مصرع عامل وإصابة 27 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في الشرقية
"ستسقط مثل فرعون".. علي خامنئي يرد على ترامب بصورة تمثال محطم
شئون عربية و دولية

"ستسقط مثل فرعون".. علي خامنئي يرد على ترامب بصورة تمثال محطم
تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد: أمطار رعدية ورياح واضطراب بالملاحة خلال ساعات
أخبار مصر

تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد: أمطار رعدية ورياح واضطراب بالملاحة خلال ساعات
جورج وأمل كلوني يخطفان الأنظار بحفل توزيع جوائز جولدن جلوبز 2026- صور
زووم

جورج وأمل كلوني يخطفان الأنظار بحفل توزيع جوائز جولدن جلوبز 2026- صور

حسام موافي يحذر من جلطة الحوض ومضاعفاتها الخطيرة
نصائح طبية

حسام موافي يحذر من جلطة الحوض ومضاعفاتها الخطيرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان