كتب- مروان الطيب:

قدم نجم سلسلة أفلام "Home Alone" ماكولي كولكين، المرشحين بقائمة "أفضل نص سينمائي" في حفل توزيع جوائز جولدن جلوبز في نسخته الـ83 هذا العام، الذي يقام بالساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، في فندق بيفرلي هيلتون وسط تغطية إعلامية عالمية.

ظهر كولكين على المسرح وسط تصفيق الحضور، إذ تعرض بعضهم للصدمة بسبب تغير ملامحه، قائلا: "35 عاما مرت منذ وجودي في حفل الجولدن جلوبز، شكرا لاستضافتكم لي مرة أخرى، أعلم أنه من الغريب رؤيتي لأني مرتبط فقط بأعياد الميلاد، لكنني موجود طوال العام".

وتابع: "أعدكم الليلة أنا هنا لتقديم جائزة أفضل نص سينمائي، وأنا اقرأ سيناريوهات منذ نعومة أظافري والسيناريو هو أساس كل شيء، لم نكن لنتواجد هنا بدون أفكار هؤلاء الكتاب".

فاز بالجائزة المخرج بول توماس أندرسون عن فيلم الدراما "One Battle After Another".

شهد الريد كاربت حضور عددا كبيرا لأبرز النجوم، منهم: "جورج وأمل كلوني، أدم ساندلر، تيموثي شالاميه، سيلينا جوميز، أريانا جراندي،جو كيري، بريتني سنو، جينا أورتيجا، سنوب دوج، مارك رافلو كونور وود".

كما حضر كلا من: "مورا هيجينز، ماري بيث بارون، كولمان دومينجو، نيك جوناس، بريانكا شوبرا، هادسون ويليامز، جينيفر لوران، ليوناردو دي كابريو، جوليا روبرتس والتقطوا العديد من الصور التذكارية".

وتقدم حفل جوائز هذا العام، الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر.

