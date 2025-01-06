"جثة على الأرض وأخرى معلقة في السقف".. ماذا حدث داخل شقة مصر الجديدة؟

كتب- أحمد عادل

في أحد شوارع مصر الجديدة، وقعت جريمة مأساوية داخل شقة عائلية أفسدت حالة الهدوء في الحي العريق، حين أقدم "هيثم ر." على قتل زوجته، وتخلص من حياته بجوار جثمانها في ظروف غامضة.

قبل ثلاثة أشهر من اليوم المشؤوم، ظهر "هيثم ر." في مقطع فيديو مؤثر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتحدث بنبرة حزينة عن حبه الكبير لزوجته، واعترف بأخطائه وبأنه وقع ضحية إدمان المخدرات.

وقال الزوج في الفيديو إنه أقدم على اتهام زوجته باتهامات باطلة مست شرفها وكرامتها، وتعدى عليها بألفاظ خادشة للحياء، معترفًا بندمه العميق ووعدها بتغيير مسار حياته من أجلها، في محاولة صادقة لإصلاح ما أفسدته أخطاؤه. انهمرت الدموع من عينيه، حاملة وعدًا بالتغيير، لكن شيئًا ما كان يختبئ خلف تلك الوعود.

مساء أمس الأحد، انقلبت الشقة التي كانت تشهد لحظات حياة يومية عادية إلى مشهد مأساوي لا يُنسى. عندما وصلت الشرطة إلى المكان بعد بلاغ من أحد الأهالي، واجهتهم صورة قاتمة: الزوجة ملقاة على الأرض بلا حراك، وجهها يحمل آثار معاناة اللحظات الأخيرة، وبجانبها الزوج معلقًا بحبل متدلٍ من سقف الغرفة، جسده الثابت يحكي قصة يأس وانهيار تجاوزت كل الحدود. الصمت الذي خيم على المكان لم يكن إلا صدى للمأساة التي طالت أسرة بأكملها.

التحقيقات الأولية كشفت عن حياة مضطربة عاشها الزوجان في الأشهر الأخيرة، بسبب رغبة الزوجة في ترك عش الزوجية بعد أن وقع الزوج في إدمان المواد المخدرة، وهو ما رفضه "هيثم" وأقدم على قتل زوجته خنقًا والتخلص من حياته تاركًا خلفه طفلين.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بالعثور على جثتين لزوجين بمنطقة ميدان المحكمة بمصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة "هيثم ر." وزوجته "ياسمين أ."، ووجود شبهة جنائية في الوفاة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر النيابة العامة التحقيقات.