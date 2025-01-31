الداخلية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج في مراكز الإصلاح والتأهيل

هدايا وتجديد بطاقات الرقم القومي مجانًا.. مبادرة من الداخلية احتفالًا بعيد

كتب- علاء عمران:

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية بمراكز الإصلاح والتأهيل وذلك بحضور عدد من علماء الأزهر الشريف.

تضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم وندوات دينية وثقافية تطرق خلالها المحاضرون إلى الحديث عن ذكرى الإسراء والمعراج والدروس المستفادة منها والإشارة للبرامج الإصلاحية والتأهيلية لتهذيب النزلاء وتثقيفهم دينياً ومهنياً وتأهيلهم نفسياً للاندماج بالمجتمع وحثهم على الفضيلة وانتهاج السلوك القويم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان واستمراراً لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء لاسيما المشاركات الفعالة بالمناسبات الدينية، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.