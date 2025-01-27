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قرار جديد بشأن المتهمين بقتل الممرض مينا موسى

05:44 م الإثنين 27 يناير 2025
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    مينا ضحية إعلان وظائف مزيف على فيسبوك (2)
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    مينا ضحية إعلان وظائف مزيف على فيسبوك (3)
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كتب- أحمد عادل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، مد أجل الحكم على المتهمين بقتل الممرض "مينا موسى" وتقطيع جسده لأشلاء بالزواية الحمراء، لجلسة 26 فبراير.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين، لأنهما قتلا المجني عليه "مينا موسى" مع سبق الإصرار والترصد، بغرض طلب فدية من أسرته.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية في واقعة مقتل الشاب مينا بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة تفاصيل ارتكاب المتهمين للواقعة، وأن المتهمَين طمعا في الحصول على مقابل مادي من والد الشاب، فخططا لنشر إعلان وهمي يطلب ممرضين لأحد الأشخاص بمرتب مغري ولاستدراج أي شخص بحجة توفير فرصة عمل في مجال التمريض، وسيكون المقابل المادي لها ضخم للغاية لإغراء الضحية.

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قتل ممرض مينا موسى جنايات شمال القاهرة
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