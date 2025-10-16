"جولدمان ساكس" يحذر: الفضة أكثر خطورة من الذهب رغم مكاسبها القياسية

قفزت أسعار الفضة بنحو 70% منذ بداية العام، مقارنة بارتفاع الذهب بنسبة 50% فقط خلال الفترة نفسها، مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتدفق رؤوس أموال سريعة إلى المعدن الأبيض بحثا عن أرباح عاجلة.

ووفقا لما نقلته الشرق مع بلومبرج، فقد حذر البنك الأمريكي من أن الفضة قد تكون أخطر من الذهب في المرحلة الحالية، نظرا لأن سوق الفضة أصغر بنحو عشر مرات من سوق الذهب، ما يجعلها أكثر هشاشة وتقلبا، خاصة في ظل غياب الدعم المؤسسي الذي يحظى به الذهب من مشتريات البنوك المركزية.

وأوضح التقرير أن الفضة لا تحظى بالدعم المؤسسي الذي يتمتع به الذهب، إذ لا تدرج ضمن الاحتياطيات الرسمية للبنوك المركزية، وتتأثر بشكل أكبر بالمضاربات والدورات الصناعية، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات حادة في حال تباطأت التدفقات أو تراجعت السيولة.