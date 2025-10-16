إعلان

"جولدمان ساكس" يحذر: الفضة أكثر خطورة من الذهب رغم مكاسبها القياسية

كتب- أحمد الخطيب:

08:21 م 16/10/2025

بنك جولدمان ساكس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قفزت أسعار الفضة بنحو 70% منذ بداية العام، مقارنة بارتفاع الذهب بنسبة 50% فقط خلال الفترة نفسها، مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتدفق رؤوس أموال سريعة إلى المعدن الأبيض بحثا عن أرباح عاجلة.

ووفقا لما نقلته الشرق مع بلومبرج، فقد حذر البنك الأمريكي من أن الفضة قد تكون أخطر من الذهب في المرحلة الحالية، نظرا لأن سوق الفضة أصغر بنحو عشر مرات من سوق الذهب، ما يجعلها أكثر هشاشة وتقلبا، خاصة في ظل غياب الدعم المؤسسي الذي يحظى به الذهب من مشتريات البنوك المركزية.

وأوضح التقرير أن الفضة لا تحظى بالدعم المؤسسي الذي يتمتع به الذهب، إذ لا تدرج ضمن الاحتياطيات الرسمية للبنوك المركزية، وتتأثر بشكل أكبر بالمضاربات والدورات الصناعية، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات حادة في حال تباطأت التدفقات أو تراجعت السيولة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الفضة الذهب أسعار الفائدة الأمريكية جولدمان ساكس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بوسي شلبي بالشعر الأشقر ومي الغيطي بفستان جريء.. 20 صورة من حفل افتتاح مهرجان الجونة 2025
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)