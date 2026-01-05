إعلان

سعر الدولار يتراجع للمرة الثانية اليوم في بنكي الأهلي ومصر

كتب : منال المصري

02:51 م 05/01/2026 تعديل في 03:11 م

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم في بنكي الأهلي ومصر أكبر بنكين على مستوى القطاع المصرفي المصري وسط حالة عدم اليقين بالتبعات السلبية للحرب الأمريكية على فنزويلا على الدولار والأسواق.

وارتفع سعر الدولار في البنكين الحكوميين إلى نحو 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع لكل دولار مما يعكس تحسن موارد النقد الأجنبي وزيادة معدلات السيولة.

ارتفع الجنيه خلال 2025 بنحو 6.2% بدعم التدفق القوي من إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمار الأجانب في أدوات الدين المحلية.

