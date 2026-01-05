المركزي: بنوك مصر إجازة الأربعاء المقبل بمناسبة عيد الميلاد

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر بعد غدا الأربعاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأشار في بيان اليوم إلى أن البنوك تعود للعمل صباح يوم الخميس الموافق 8 يناير 2026، بعد إجازة الأربعاء.

يضم القطاع المصرفي المصري 36 بنكا خاضعين تحت رقابة البنك المركزي يقدمون خدمات مصرفية للأفراد والشركات.

تفتح البنوك أبوابها أمام العملاء من الساعة 8.30 صباحا إلى 3 عصر يوميا باستثناء يومي العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.