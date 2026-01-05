هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات 10 بنوك اليوم

سجل سعر الدولار هبوطا جديدا مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 16 و30 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 5-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 30 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.