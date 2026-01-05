إعلان

هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات 10 بنوك اليوم

كتب : آية محمد

03:54 م 05/01/2026

سعر صرف الدولار

سجل سعر الدولار هبوطا جديدا مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 16 و30 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 5-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.33 جنيه للشراء، و47.43 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 30 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

سعر صرف الدولار الدولار اليوم هبوط الدولار

