إعلان

"انستاباي" يدرج خدمة جديدة للإطلاع على حدود الاستخدام اليومي والشهري

كتب : منال المصري

02:16 م 05/01/2026 تعديل في 02:29 م

انستاباي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شبكة إنستاباي للمدفوعات اللحظية إدراج خدمة جديدة تتيح للعملاء الإطلاع عل حدود

الاستخدام اليومي والشهري بالكامل في ثواني دون الحاجة للاتصال بخدمة العملاء أو الذهاب للبنك التابع له العميل.

يتيح إنستاباي حدود يومية للعملاء بقيمة 120 ألف جنيه ويمكن تنفيذها على أكثر من حركة أو حركتين بشرط لا تزيد قيمة الحركة الواحدة عن 70 ألف جنيه فيما يبلغ الحد الأقصى الشهري للحدود 400 ألف جنيه.

طريقة الاستخدام

- الدخول على التطبيق عبر هاتف المحمول الخاص بالعميل.

- الضغط على الحسابات واختيار خانة الإطلاع على الحدود.

ارتفع عدد عملاء إنستاباي إلى أكثر من 16 مليون منذ بدء استخدام الخدمة في مارس 2022 وحتى نهاية العام الماضي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

انستاباي شبكة إنستاباي للمدفوعات اللحظية الاستخدام اليومي والشهري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بعد إصابة الفنان إسماعيل شرف بسرطان القولون.. احذر هذه الأعراض
نصائح طبية

بعد إصابة الفنان إسماعيل شرف بسرطان القولون.. احذر هذه الأعراض
هل بعد الولادة القيصرية يجب الانتظار 40 يومًا للصلاة والصيام؟.. أمين الفتوى
أخبار

هل بعد الولادة القيصرية يجب الانتظار 40 يومًا للصلاة والصيام؟.. أمين الفتوى
الهجمات السيبرانية تتصاعد.. الصين تشن حربا هجينة على تايوان
أخبار و تقارير

الهجمات السيبرانية تتصاعد.. الصين تشن حربا هجينة على تايوان
نجل شقيق إيمان البحر درويش يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية
زووم

نجل شقيق إيمان البحر درويش يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية
الرقابة المالية تطلق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للقطاع غير المصرفي
اقتصاد

الرقابة المالية تطلق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للقطاع غير المصرفي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس