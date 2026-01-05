"انستاباي" يدرج خدمة جديدة للإطلاع على حدود الاستخدام اليومي والشهري

أعلنت شبكة إنستاباي للمدفوعات اللحظية إدراج خدمة جديدة تتيح للعملاء الإطلاع عل حدود

الاستخدام اليومي والشهري بالكامل في ثواني دون الحاجة للاتصال بخدمة العملاء أو الذهاب للبنك التابع له العميل.

يتيح إنستاباي حدود يومية للعملاء بقيمة 120 ألف جنيه ويمكن تنفيذها على أكثر من حركة أو حركتين بشرط لا تزيد قيمة الحركة الواحدة عن 70 ألف جنيه فيما يبلغ الحد الأقصى الشهري للحدود 400 ألف جنيه.

طريقة الاستخدام

- الدخول على التطبيق عبر هاتف المحمول الخاص بالعميل.

- الضغط على الحسابات واختيار خانة الإطلاع على الحدود.

ارتفع عدد عملاء إنستاباي إلى أكثر من 16 مليون منذ بدء استخدام الخدمة في مارس 2022 وحتى نهاية العام الماضي.