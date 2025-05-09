لا حج إلا بتصريح.. السديس في خطبة المسجد الحرام: تأشيرة الحج من لوازم شرط الاستطاعة

كتب - علي شبل:

أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على أهمية أداء فريضة الحج بتصريح رسمي من الجهات المختصة، مؤكدًا أنه لا حج إلا بتصريح، تحقيقًا للمقاصد الشرعية الكبرى في جلب المصالح.

وقال السديس، في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم في المسجد الحرام: إن من أعظم النعم والآلاء نعمة الأمن والأمان؛ مشددًا على أهمية أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما، ذلك أن الحج عبادة شرعية، وقيم حضارية، تلبية ورجاء ودعاء، وذكر ونداء، وخشوع وصفاء، وتوبة وثناء، فهو نظام كامل، ومنهج شامل، وعبادة خالصة.

وشدد خطيب المسجد الحرام ورئيس شؤون الحرمين الشريفين، على أهمية التزام الأنظمة والتعليمات والتوجيهات ومنها: لا حج إلا بتصريح، وهو من لوازم شرط الاستطاعة، تحقيقًا للمقاصد الشرعية الكبرى في جلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، وإثراء تجربة القاصدين والزائرين الدينية والقيمية، وأنه يجب تعاون المواطنين والمقيمين والمسلمين جميعًا في هذا الجانب الأمني المهم.

وفي نهاية الخطبة، أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام المسلمين بضرورة الوحدة والاعتصام لمواجهة المخاطر والتحديات، خاصة مآسي إخواننا المستضعفين وأحبتنا المكلومين في فلسطين العزيزة، والمسجد الأقصى المبارك، فلا ننساهم من دعائنا، ونبتهل إلى الله أن يكشف عنهم ما نزل بهم، وينصرهم على عدوهم.

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