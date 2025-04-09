أمين الفتوى: لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه

كتب - علي شبل:

حذر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من الخروج في العلاقات المجتمعية عن الإطار الذي رسمه الشرع الحنيف، خصوصا في حدود العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه.

يقول أمين الفتوى إنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه، بل الموجود هو التعامل بين الجنسين في إطار الضوابط العامة.

وأشار ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أن التعامل بين الرجال والنساء لا مانع منه شرعًا ما دام ذلك في حدود الآداب العامة والتعاليم الإسلامية.

وأضاف أن مجرد كلام الرجل للمرأة هو مِن أمور الحياة الطبيعية التي نَطَقَت به الأدلة الشرعية؛ قال تعالى في قصة سيدنا موسى مع البنتين: {قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ} [القصص: 23].

وختم ربيع لافتا إلى أن تصدير التعامل بين الرجل والمرأة على أنَّه قائم على الشَّكِّ والرَّيبة والتَّحفُّظ لهو تَصنُّع وتَكَلُّف تأباه قواعد الشريعة ومناهجها السَّمْحة.

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