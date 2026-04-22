كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن البرنامج اليومي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت علاقته بالمولى عز وجل كل يوم وليلة.

يقول فضيلة المفتي الأسبق: أرشدنا سيدُنا النبي ﷺ إلى الذكر من خلال برنامجٍ يوميٍّ حرص عليه ﷺ، ودعا الصحابةَ إليه لأهميته؛ حتى يكون المسلمُ على صلةٍ دائمةٍ بربه، حاضرَ القلب معه في جميع أحواله، متنقلًا في يومه بين الطاعة والذكر والافتقار.

برنامجُ سيدِنا النبي ﷺ اليوميُّ

وأوضح جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: يبدأ برنامجُ سيدِنا النبي ﷺ اليوميُّ في الذكر مع استيقاظه؛ حتى نومه، ورصده في الخطوات التالية:

عند الاستيقاظ

فكان إذا استيقظ في الصباح ذكر ربَّه فقال: «الحمد لله الذي عافاني في جسدي، وردَّ عليَّ روحي، وأذِن لي بذكره». ثم إذا قام من فراشه قال: «أصبحنا وأصبح الملك لله».

دخول الخلاء والخروج منه

وكان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث». والخُبُث - بضم الخاء - جمعُ الخبيث، وهو من شياطين الجن، والخبائثُ جمعُ الخبيثة، وهي من شياطين الجن أيضًا؛ فيستعيذ من ذُكرانهم وإناثهم عند دخول هذا الموضع. وكان سيدنا النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك». وهي كلمة بليغة، خفيفة على اللسان، عظيمة في الميزان، لها أثر كبير في دوام الصلة بالله تعالى، وينبغي للمسلم أن يداوم عليها؛ فإن كثيرًا من الناس - على الرغم من خفة هذا العمل - لا يداومون عليه، ولا يذكرون الله في كل وقت وحين.

الخروج من البيت

وكان ﷺ إذا خرج من بيته قال: «بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله». وكان ﷺ إذا سافر في طريق فيه مرتفع، فصعده، كبَّر وقال: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر». وإذا كان فيه منخفض، نزل هذا المنخفض وسبَّح وقال: «سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله». وقد أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله قال: كنا إذا صعدنا كبَّرنا، وإذا نزلنا سبَّحنا.

دخول المسجد وبدء الصلاة

وكان ﷺ إذا دخل المسجد قال: «اللهم افتح لنا أبواب رحمتك». ثم يشتغل بالصلاة التي تبدأ بالذكر: «الله أكبر»، ولا يحدث فيها إلا الذكر؛ «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». ثم يُنهيها بذكر الله بقوله: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

ختم الصلاة

ثم يذكر الله بعدها كما ذكره قبلها؛ فكان يسبِّح الله ثلاثًا وثلاثين، ويحمد ثلاثًا وثلاثين، ويكبِّر ثلاثًا وثلاثين، ثم يتم المائة بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.

وكان ﷺ يُكثر من سيد الاستغفار، فيقول: «اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

عند المساء

وكان سيدنا رسول الله ﷺ إذا أتى المساء قال: «أمسينا وأمسى الملك لله».

وتابع عضو هيئة كبار العلماء: وهكذا كان ﷺ في كل حركة من حركاته، وكل انتقال من انتقالاته، على ذكرٍ لله تعالى، وتعليمٍ لأمته أن الذكر ليس عملًا عارضًا، بل هو منهج حياة، وسرُّ الصلة، وعنوان العبودية.

ولهذا المنهج الرباني، والمثال الفريد في الذكر، والتأسي فيه بسيد الخلق ﷺ، قال العلماء: إذا فُقد المسلمُ المربي المرشد، فإن مرشدَه الأعظم هو سيدُنا رسول الله ﷺ، فيُكثر من الصلاة عليه. وقد جرى أهلُ الله على الإكثار من الصلاة عليه ﷺ، ورأوا في ذلك فتحًا عظيمًا، حتى قالوا: لا يقل ذلك عن ألف مرة في اليوم والليلة.

وعن أُبَيِّ بن كعبٍ قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا ذهب ثلثُ الليل قام فقال: «يا أيها الناس، اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه». قال أُبَيٌّ: قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: «ما شئت». قلت: الربع؟ قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك». قلت: النصف؟ قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك». قلت: الثلثين؟ قال: «ما شئت، فإن زدت فهو خير لك». قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذًا تُكفَى همَّك، ويُغفَر لك ذنبُك».

وختم الدكتور علي جمعة، ناصحا: الهجوا بالصلاة على رسول الله ﷺ ليل نهار، واستغفروا الله - على الأقل - مائةَ مرةٍ في اليوم، أُسوةً بالحبيب المصطفى ﷺ الذي لم يفتر عن الاستغفار.. استغفروا ربكم وتوبوا إليه، واذكروه في كل وقت وحين؛ فالذكر منهج المسلم اقتداءً بسيدنا النبي ﷺ، وهو خير الذاكرين.



ماذا يفعل الإمام إذا تذكر أثناء الصلاة أنه غير متوضئ؟.. أمين الفتوى يجيب





هل على الزوجة إثم إذا أخذت من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب





هل رفض عريس يتمسك به الوالدان عقوق بهما؟.. أمين الفتوى يرد



