طريقة مجربة لعلاج الفتور في الصلاة والعبادة.. ينصح بها خالد الجندي

كتب - علي شبل :

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الإصابة بالفتور في العبادة، قائلًا انها مثل السوس الذي ينخر في العبادة، كاشفا عن طريقة مجربة للمشايخ قديما في علاج الفتور في الصلاة والعبادة

وأضاف الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن الفتور يأتي من التكرار وعلينا الاستعانة بالصبر والصلاة، مستشهدا بقوله تعالى {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ}.

وأوضح أن الفتور في العبادة هو المرض الذي يأكل الجهاز العظمي أو العضلي للعبادة ويجعل الإنسان يؤدي العبادة بشكل شكلي ويصاب بحالة فتور ورتابة لذلك لابد أن ننوع في سلة الخيرات التي نؤديها حتى نتجنب آفة الفتور.

ووضع روشتة بمثابة علاج للفتور في العبادة تكون من خلال تنويع سبل الخير التي يقبل عليها العبد، إلى جانب ضرورة تجديد النوايا، موضحًا أنه من الممكن أن يقوم المرء بعمل معين في المرة الأولى بنية، ثم يحاول في المرة التالية أن يضيف نية أخرى، مما يجدد في قلبه الإحساس بالعمل ويبعده عن الفتور.

وعن علاج الفتور في الصلاة، قال الجندي: “المشايخ بتوعنا زمان كانوا ينصحونا لازم نجدد في السورة اللي بنقرأها بعد الفاتحة في الصلاة، وضيف آية أو آيتين واحفظ آيات جديدة ومعالجة الفتور مهم جدا للحفاظ على العبادة”.

اقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: تجمع العائلة على الطاعة من أفضل العبادات وأولى من متابعة المباريات

عالم سعودي: تبييت النية لصيام الست من شوال شرط لحصول الفضل الوارد فيها