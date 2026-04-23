سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 22-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23-4-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7950 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6955 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5965 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4640 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3310 جنيهات.

- سعر وقية الذهب بلغت 247230 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 55640 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.34% إلى نحو 4736 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.