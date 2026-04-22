هل يجوز احتساب إكرامية عامل الدليفري من الصدقة؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : علي شبل

08:57 م 22/04/2026

الدكتور علي فخر

تلقى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من سيدة تقول: هل يجوز احتساب إكرامية عامل الدليفري من الصدقة؟

وفي رده أوضح فخر أنه إذا توافر في هذا العامل وصف الاستحقاق، وأُعطي المال بنية الصدقة، فلا مانع من احتسابها صدقة بإذن الله.

وأضاف أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس، عبر فضائية الناس، اليوم الأربعاء، أن الأمر لا يقتصر على عامل الدليفري فقط، بل يشمل كل من قد يظهر عليه الاحتياج، سواء كان من عمال الخدمات أو غيرهم.

هل المساعدة المالية البسيطة تعد من الصدقة؟

وأشار إلى أن العبرة في ذلك بنيّة الإنسان عند العطاء، فإذا قصد بها الصدقة ومساعدة المحتاج، فإنها تُكتب له صدقة، حتى وإن كانت في صورة إكرامية أو مساعدة بسيطة.

وأضاف أن استشعار احتياج الآخرين والسعي لمساعدتهم من الأمور المستحبة، مؤكدًا أن هذه الأعمال تعزز روح التكافل والتراحم داخل المجتمع.

أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور
