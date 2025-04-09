هل يجب الغسل على من احتلم ولم يجد أثرًا لهذا الاحتلام؟.. الإفتاء تجيب

كتب - علي شبل :

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صيام من احتلم ولم ير أثرًا لهذا الاحتلام من منيٍّ أو بللٍ يدلّ عليه، وهل يجب عليه الغسل في تلك الحالة.

وكان سؤال تلقته دار الإفتاء من شخص يقول: هل يجب الغُسل على من احتلم في نهار رمضان ورأى أنه يجامع وأنزل تبعًا لذلك؟ وهل لذلك أثر على صيامه؟ علمًا بأنه لم ير بَلَلًا أو أثرًا لذلك في ثيابه بعد استيقاظه من نومه؟.

وفي رده، أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن احتلام الصائم أثناء النوم في نهار رمضان لا يترتب عليه فسادُ صومه، بل عليه أن يُتِمَّهُ وصومه صحيح شرعًا، وعليه الغسل إن أنزل أو وجد أثرًا لذلك من مَنِيٍّ أو ما يدُل عليه من بَلَلٍ أو نحوه.

وأضاف عياد، في بيان فتواه، عبر بوابة الدار الرسمية : فإن لم يجد من شعر بالاحتلام أثرًا فلا شيء عليه.

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