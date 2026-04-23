إعلان

روسيا: خطط فرنسا لزيادة عدد الرؤوس النووية لها طابع مزعزع للاستقرار

كتب : مصراوي

04:14 ص 23/04/2026

وزارة الخارجية الروسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول خطط زيادة عدد الرؤوس النووية لها طابع مزعزع للاستقرار.

أضاف جروشكو معلقا على تصريحات ماكرون حول خطط تنفيذ مبادرة "الردع المتقدم" التي تفترض زيادة الترسانة النووية الوطنية ونشر عناصر من القوات النووية الفرنسية على أراضي حلفائها الأوروبيين: "الطابع المزعزع للاستقرار لهذه النوايا المعلنة واضح".

وأوضح: "هذا يعني بالنسبة لنا في المقام الأول زيادة القدرات النووية الإجمالية لحلف الناتو، الذي تشكل القوات النووية الفرنسية جزءا لا يتجزأ منه بغض النظر عن محاولات قصر الإليزيه إقناع العالم أجمع باستقلاليتها الذاتية وبغض النظر عن أي تناقضات تزعزع اليوم المعسكر الغربي".

وأعلن ماكرون، عن نية فرنسا الانتقال إلى مفهوم الردع المتقدم، الذي يتضمن مناورات مشتركة مع الدول الشريكة، ونشر عناصر من القوات الاستراتيجية الفرنسية على أراضي دول أخرى في القارة الأوروبية.

وفي خطابه شهر مارس الماضي حول سياسة الردع النووي، صرح ماكرون، أن بلاده يجب أن تحكم قبضتها على عقيدتها النووية في مواجهة التهديدات الجديدة وأمر بزيادة عدد الأسلحة النووية الفرنسية.

ووفقا لوكالة الاستخبارات المركزية الفرنسية، تمتلك فرنسا 280 رأسا نوويا، وقد أبرمت الدنمارك بالفعل اتفاقية مع فرنسا بشأن الردع النووي الاستراتيجي، والتي تهدف إلى استكمال آليات الردع التابعة لحلف الناتو، كما تتفاوض بولندا مع فرنسا بشأن الانضمام إلى هذه المبادرة، وفقا لروسيا اليوم.

وزارة الخارجية الروسية روسيا فرنسا النووي ماكرون الرئيس الفرنسي

إعلان

إعلان

