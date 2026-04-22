إعلان

"نفسي في ولد" فهل يجوز تحديد نوع الجنين؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : علي شبل

10:32 م 22/04/2026

الدكتور علي فخر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من أحد المتابعين حول حكم تحديد نوع الجنين في حال إنجاب بنات فقط والرغبة في ولد، ليرد موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، أوضح فخر أنه لا مانع من ذلك على المستوى الفردي إذا كان في نطاق ضيق، دون أن يتحول إلى ظاهرة عامة.

أمين الفتوى: تحديد جنس الجنين جائز بشرط

وأضاف أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس عبر فضائية الناس، أن الإشكال يظهر إذا انتشر الأمر بشكل واسع بين الناس، ما قد يؤدي إلى خلل في التوازن الطبيعي داخل المجتمع، كزيادة عدد الذكور أو الإناث بشكل غير طبيعي، وهنا يصبح الأمر غير جائز لما يترتب عليه من آثار اجتماعية سلبية.

هل اختيار نوع الجنين يُعد اعتراضًا على قضاء الله؟

وأشار إلى أن اختيار نوع الجنين لا يُعد اعتراضًا على قضاء الله، لأن الخلق في النهاية بيد الله وحده، ولا يمكن أن يتم إلا بإرادته، مؤكدًا أن كل ما يحدث من وسائل طبية يظل في إطار الأسباب، بينما القرار النهائي لله سبحانه وتعالى.

وأضاف أن الإنسان يجب أن يعتقد يقينًا أن المولود، ذكرًا كان أو أنثى، هو هبة من الله، وأنه حتى مع السعي لاختيار النوع، فإن ما يتحقق في النهاية هو ما أراده الله وقدّره.

الدكتور علي فخر أمين الفتوى تحديد نوع الجنين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل صدام الغد.. أغلى 10 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز
رياضة محلية

قبل صدام الغد.. أغلى 10 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز
توجه حكومي لتطبيق التسعيرة الإجبارية على سلع أساسية - تفاصيل
أخبار مصر

توجه حكومي لتطبيق التسعيرة الإجبارية على سلع أساسية - تفاصيل
"الإيرانيون يستغلون ترامب كأحمق".. وول ستريت جورنال تثير غضب الرئيس الأمريكي
شئون عربية و دولية

"الإيرانيون يستغلون ترامب كأحمق".. وول ستريت جورنال تثير غضب الرئيس الأمريكي
أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور
زووم

أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور

قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟
حوادث وقضايا

قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

