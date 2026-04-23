حذرت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي ناتاليا سليونيايفا من الاعتقاد الشائع بأن الطعام مجرد وسيلة للبقاء على قيد الحياة، مؤكدة أن بعض الأطعمة التي نتناولها يوميًا قد تؤثر سلبًا على الصحة بشكل تدريجي دون أن نلاحظ ذلك في البداية.

أطعمة تهدد صحتك

وأشارت إلى أن هناك أنواع من الأطعمة وصفتها بأنها خطر مؤجل، إذ يؤدي الاستهلاك المستمر لها إلى مشكلات صحية على المدى الطويل.

مخاطر السكر والحلويات على الصحة

أول هذه الأطعمة هو السكر والحلويات، حيث أوضحت أنهما يرفعان مستويات الأنسولين بشكل مفاجئ ويساهمان في الالتهابات المزمنة وتراكم الدهون في الكبد، مشددة على ضرورة تقليل استهلاك السكر إلى 25–30 جراما يوميا، مع الاعتماد على مصادر بروتين تساعد على إبطاء امتصاص الجلوكوز، بحسب . aif.ru

أما اللحوم المصنعة، فأوضحت أنها تحتوي على مواد حافظة ونيتريت قد تضر بجدار الأمعاء وترفع خطر الإصابة بسرطان القولون، ونصحت بتقليلها قدر الإمكان وزيادة تناول الألياف الطبيعية.

وفيما يتعلق بالسمن النباتي والمعجنات الصناعية، حذرت من احتوائها على الدهون المتحولة التي قد تؤدي إلى تصلب الشرايين ومقاومة الإنسولين، موصية بتقليلها أو موازنة تأثيرها بمضادات الأكسدة.

كما لفتت إلى أن العصائر المعلبة تحتوي على نسب مرتفعة من الفركتوز وتفتقر إلى الألياف، ما قد يزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني، مشيرة إلى ضرورة تخفيفها أو استهلاكها بكميات محدودة بعد الطعام.

واختتمت الطبيبة بالتأكيد على أن هذه الأطعمة لا تسبب المرض بشكل فوري، لكن تناولها باستمرار قد يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة، مشددة على أهمية جعلها استثناء نادرا في النظام الغذائي بدلا من جزء أساسي منه.