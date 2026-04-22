فجّرت وفاة طبيب الأغذية الشهير ضياء العوضي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول برنامجه الغذائي "الطيبات"، وإشارة الطبيب الراحل في أكثر من فيديو متداول إلى أن به بعض وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام.. فكيف كان النبي ﷺ يأكل يوميًا؟.. وما هو الثابت في صحيح السنة عن طعامه صلى الله عليه وآله وسلم، وأكله اليومي؟.

سُنة النبي في الطعام والشراب

يعد الطعام والشراب من أعظم النِعم التي أنعم الله - سبحانه وتعالى- بها على عباده، وقد أرشد المصطفى - صلى الله عليه وسلم- لبعض آداب الطعام والشراب التي من الأولى للمسلم أن يتحلّى بها، فكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَأكُلُ مِن الطَّعامِ ما رَزَقه اللهُ به، ويَرْضى بالقليلِ، ويَتواضَعُ في أكلِه وهَيئتِه، تَضرُّعًا للهِ ورِضًا بما رَزَقَه به، ويَحمَدُه سُبحانه على نِعَمِه.

من عادات وآداب النبي ﷺ عند الطعام

عدم عيب الطعام: كان النبي ﷺ لا يعيب طعاماً قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يمدح الطعام.

الاقتصاد في الطعام: كان يحذر من الإسراف، ويوصي بثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.

الأكل باليد: كان يأكل بأصابعه الثلاثة ويَلعقها.

التواضع: كان يجلس للأكل كما يجلس العبد، تواضعا لله، ويأكل مما يليه، وكان لا يَأنَفُ مِن مُؤاكَلةِ أحَدٍ، صَغيرًا كان أو كَبيرًا، حُرًّا أو عبدًا، أعرابيًّا أو مُهاجِرًا.

ومن طعام النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في السنة النبوية المشرفة، وجاء منها:

العسل

فقد ورد عن عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ) رواه البخاري، ومسلم.

التمر

ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ) رواه البخاري ومسلم، وقال أيضا: (يَا عَائِشَةُ ! بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ ، يَا عَائِشَةُ ! بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ) رواه مسلم، بل كان التمر غالب قوت النبي صلى الله عليه وسلم.

الخل

ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (نِعْمَ الْأُدُمُ أَوْ الْإِدَامُ الْخَلُّ) رواه مسلم

زيت الزيتون

ورد عن أَبِي أَسِيدٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ) رواه الترمذي وصححه الألباني.

المرقة وخبز الشعير

ورد عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : (مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه مسلم.

وورد أنَّ خَيَّاطًا دَعا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لطَعامٍ صَنَعَه، فذَهَبتُ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَرَّبَ خُبزَ شَعيرٍ، ومَرَقًا فيه دُبَّاءٌ وقديدٌ، رَأيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِن حَوالَيِ القَصعةِ، فلَم أزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعدَ يَومِئِذٍ. صحيح البخاري.

اللبن

وكان أيضا من أكثر طعامه، صلى الله عليه وسلم، اللبن، وهو من الفطرة التي اختارها يوم الإسراء والمعراج، حيث قال صلى الله عليه وسلم: (فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ فَقِيلَ لِي أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ) متفق عليه.

وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ التمر باللبن فيصبح عليه" (رواه البخاري).

وورد عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: (أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شَرِبَ لبَنًا فمَضمَضَ، وقال: إنَّ له دَسَمًا). أخرجه البخاري

أكل الأرنب

ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنْفَجنَا أرنبًا بمَرِّ الظَّهْران، فسعى القوم فَلَغَبُوا، وأدْرَكتُها فأخذتها وأتيتُ بها أبا طلْحةَ، فذبحها بمَروَة، فبعثَ معي بفَخِذَيها وبِوَركِها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكله. قيل له: أكله؟ قال: قَبِلَه [أخرجه البخاري].

لحم الحبارى "طائر طويل العنق رمادي اللون على شكل الإوزة":

ورد عن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى [أخرجه أبو داود].

لحم الخيل

جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه، وقد نهى صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وإذنه في الخيل، وهو في الصحيحين أيضاً.

وورد عن جابر رضي الله عنه قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر [رواه مسلم].

الدجاج

عن زهدم أن أبا موسى أتي بدجاجة فتنحى رجل من القوم، فقال: ما شأنك؟ قال: إني رأيتها تأكل شيئًا قذرته، فحلفت أن لا آكله. فقال أبو موسى: ادنُ فكل؛ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. وأمره أن يكفِّر عن يمينه [متفق عليه].

البصل

ورد عن أبي زياد خيار بن سلمة أنه سأل عائشة عن البصل، فقالت: إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل [أخرجه أبو داود].

الدباء "القرع"

ورد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطًا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرَّب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزًا من شعير، ومرقًا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة. قال: فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذٍ [متفق عليه].

الدباء: القرع - القديد: اللحم

لحم الجمل

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "أُهْلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَحْمٌ مِنْ جَملٍ" (رواه مسلم).

