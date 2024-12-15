حكم امتناع الزوجة عن الحق الشرعي بسبب البرد.. الدكتورة هبة عوف توضح

كتب-محمد قادوس:

قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، إن الامتناع عن أداء الحقوق الشرعية بين الزوجين دون وجود عذر شرعي يُعد أمرًا مخالفًا لتعاليم الإسلام، مشيرة إلى أهمية التفاهم والمودة في الحياة الزوجية.

ورداً على سؤال من أحد الأزواج الذي اشتكى من امتناع زوجته عن إعطائه حقوقه الشرعية في فصل الشتاء بسبب البرد، أوضحت أن خوفها من البرد ليس عذرا يبيح لها الامتناع، ما لم يكن هناك عذر قهري أو ظروف صحية تمنعها من ذلك، سواء حيض أو نفاس أو ظروف مرضية، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح" (رواه البخاري ومسلم).

وأضافت عوف في ردها لمصراوي: أن على الزوجين التفاهم ومراعاة ظروف كل منهما، امتثالاً لقوله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"، مؤكدة أن الامتناع قد يؤدي إلى وقوع المشكلات وتفكك الأسرة، وهو ما يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية، التي تدعو إلى حفظ المودة والرحمة بين الزوجين.

اقرأ ايضًا

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل ذهب الأم المتوفاة حق لبناتها دون الأبناء؟.. الإفتاء توضح

إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد للسهو؟.. عالم سعودي يوضح