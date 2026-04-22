اتحاد الصحفيين اللبناني يطلق نداءً عاجلا لإنقاذ الصحفية آمال خليل

كتب : وكالات

06:34 م 22/04/2026

الصحفية آمال خليل

وجه اتحاد الصحفيين اللبناني، نداء عاجلا بشأن الصحفية اللبنانية آمال خليل، مؤكدًا أنها لا تزال تحت الركام، ولم تتمكن فرق الصليب الأحمر من إنقاذها جراء استهداف أخير نفذه الجيش الإسرائيلي، وذلك عقب إنقاذ الزميلة زينب فرج وانتشال شهيدين من مكان قريب.

وقال اتحاد الصحفيين اللبناني، في بيان اليوم الأربعاء، إن الزميلة زينب فرج نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتها.

وأشار اتحاد الصحفيين اللبناني إلى أن الزميلة آمال خليل كانت قد تلقت تهديدات سابقة من العدو الإسرائيلي، محملًا إياه المسؤولية الكاملة عن حياتها، ومعتبرًا ما يجري جريمة موصوفة.

وطالب اتحاد الصحفيين اللبناني، جميع المعنيين بالتدخل العاجل لإنقاذها.

