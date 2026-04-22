أمين الفتوى يحذر من الإيمان بالخرافات وممارسات الدجل والشعوذة: حرام شرعًا

كتب : علي شبل

12:00 م 22/04/2026

الشيخ محمد كمال أمين الفتوى

حذر الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من الإيمان بالخرافات وممارسات الدجل والشعوذة، قائلًا إن هذه الظواهر تُشكل خطرًا كبيرًا على الأفراد والمجتمع، لما تسببه من انحراف في التفكير والسلوك.

الغيب لا يعلمه إلا الله

وأوضح أمين الفتوى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأي إنسان أن يدعي معرفة ما سيحدث في المستقبل، مؤكدًا أن تصديق مثل هذه الادعاءات يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية.

خطورة على العقيدة

وأشار إلى أن الذهاب إلى الدجالين والمشعوذين بغرض جلب النفع أو دفع الضرر غير جائز شرعًا، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحذر من مجرد الذهاب إليهم، حتى قبل التصديق، لما في ذلك من خطورة على العقيدة.

أوهام لا أساس لها

وأضاف أن الاعتماد على الأبراج أو التوقعات الوهمية في اتخاذ قرارات الحياة، مثل العمل أو الزواج، يدخل في دائرة المحظور، لأنه قائم على أوهام لا أساس لها، ويدفع الإنسان للابتعاد عن التفكير السليم.

حماية الإنسان من الاستغلال المادي والنفسي

وأكد أن الشريعة الإسلامية تهدف إلى حماية الإنسان من الاستغلال المادي والنفسي، داعيًا إلى التمسك بالأذكار والعبادات، وتعزيز الترابط الأسري، وتربية الأبناء على التفكير السليم، بما يحفظ تماسك المجتمع ويمنع انتشار هذه الظواهر.

الشيخ محمد كمال أمين الفتوى

بين اعتقاد ترامب وانقسام طهران.. 5 أيام تحدد مصير حرب إيران
اشتهر بالبخل وحب المال.. 9 معلومات لا تعرفها عن العم دهب
"كان يستعد لزفتها فنعاها".. شقيق عروس الشرقية يودعها بكلمات مؤثرة
التعليم: 95% نسبة الإقبال على البكالوريا المصرية في أولى ثانوي
لماذا تسابق بنكي الأهلي ومصر على رفع سعر الفائدة على الشهادات؟

