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هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

10:28 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

الشيخ محمد كمال

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كتب - علي شبل:

كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم استخدام المرأة مواد تجميل للأظافر مثل الهارد جيل والمونيكير على الأظافر.

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن هناك نوعين من المواد المستخدمة، الأول هو المواد التي لا تمنع وصول الماء، والتي يجوز استخدامها ولا حرج فيها، والثاني هو الهارد جيل، الذي يمنع وصول الماء، ويحتاج إلى إزالة قبل الوضوء أو الغسل.

وأشارت كمال إلى أن الهارد جيل، هو مادة بلاستيكية تُثبت على الأظافر، وليس ظفرًا طبيعيًا، ما يعني أنه قد يُشكل عائقاً أمام الوضوء، ولكن في حالة كون الأظافر ضعيفة، أو تعاني من مرض، ويُستخدم الهارد جيل كوسيلة للعلاج، فإنه يُعتبر جائزاً ولا حرج فيه.

وكشف أمين الفتوى عن كيفية التعامل مع مسألة الوضوء، قائلًا إن العلماء اختلفوا في هذا الأمر، فالجمهور يُشدد على ضرورة إزالة هذه المواد قبل الصلاة، بينما المالكية يرون أنه إذا كان هناك تعارض بين إزالة الأظافر الصناعية وترك الصلاة، فيجوز المسح عليها.

وختم كمال مشددا على أهمية الاستشارة مع الطبيب المختص، حيث يُمكن للطبيب أن يُحدد العلاج المناسب لحالة الأظافر، مما يُعزز من صحة الممارسة الدينية ويحافظ على العبادات دون إشكالات.

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الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المونيكير يبطل الوضوء الأظافر الصناعية تبطل الوضوء برنامج فتاوى الناس
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