هل ذهب الأم المتوفاة حق لبناتها دون الأبناء؟.. الإفتاء توضح

كتب - علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية مدى استحقاق البنات في ذهب الأم المتوفاة، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن ذَهَب الأم المتوفَّاة الذي كانت تملكه وقت حياتها هو تركةٌ عنها بعد وفاتها، ويُقسَّم على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي.

ولفتت اللجنة في بيان فتواها عبر صفحة الدار الرسمية على فيسبوك إلى أن ما يظنه البعض من أنَّ الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أي أثر شرعيٍّ.

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