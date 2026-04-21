هل يجب قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : علي شبل

10:19 م 21/04/2026

الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين حول كيفية قضاء الصلوات الفائتة في حال السفر أو المرض، وهل يجب الالتزام بالترتيب بينها، وكذلك حكم السنن الرواتب.

هذا هو الأفضل

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن قضاء الصلوات الفائتة يكون بالترتيب كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قضى الصلوات التي فاتته مرتبّة، مشيرًا إلى أن هذا هو الأفضل خروجًا من الخلاف بين العلماء.

خلاف فقهي

وأشار إلى أن هناك خلافًا فقهيًا في مسألة الترتيب، حيث يرى بعض العلماء وجوبه، بينما يرى الشافعية أنه سنة وليس فرضًا، تيسيرًا على الناس، مؤكدًا أن من صلّى الفوائت دون ترتيب لعذر فصلاته صحيحة.

السنن الرواتب لا تسقط بالكلية

وأضاف أن السنن الرواتب لا تسقط بالكلية، موضحًا أن من كان معتادًا على المحافظة عليها يُستحب له أن يقضيها مع الصلوات الفائتة، عملًا بقول من يرى قضاء السنن لمن كان يواظب عليها.

أداء العبادة على الوجه الأكمل

وأكد أن الحرص على قضاء الفوائت مع السنن قدر المستطاع يعكس التزام المسلم وحرصه على أداء عباداته على الوجه الأكمل.

الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى فتاوى الصلاة

