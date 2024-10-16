إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد للسهو؟.. عالم سعودي يوضح

كـتب- علي شبل:

كنت مسبوقا عن الإمام وسهوت في الصلاة، فهل يلزمني السجود للسهو؟.. سؤال تلقاه الداعية السعودي الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ليوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، قال الخثلان إنه إذا كنت سهوت وأنت مع الإمام، فينظر لهذا السهو ما هو، فإن كان ترك واجب يتحمله الإمام عنك، وإن كان ترك ركن فقد بطلت تلك الركعة ويلزمك بعد انتهاء الإمام إتيان ركعة مكانها والسجود للسهو.

وأضاف الخثلان، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، أنه إذا كان سهوك بعد انفرادك عن الإمام فيلزمك سجود السهو.

🔆 إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد سجود السهو؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان



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