أعلنت إذاعة القرآن الكريم من القاهرة عن بدء بث ختمة مجودة جديدة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وذلك لأول مرة عبر موجات الإذاعة المصرية، بعد سنوات من تسجيلها دون إذاعتها.

إذاعة القرآن الكريم تكشف تفاصيل بث ختمة فريدة لم تُذع من قبل للحصري

قال الإذاعي إسماعيل دويدار، رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، إن الختمة تم تسجيلها سابقًا داخل شركة "صوت القاهرة" التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، وجرى طرحها في صورة شرائط كاسيت، إلا أنها لم تُذع من قبل على الإذاعة.

وأوضح "دويدار" أن الختمة تأتي بقراءة مميزة تعتمد على قصر المد المنفصل من طريق "طيبة النشر" للإمام ابن الجزري، مشيرًا إلى أن عدد فقراتها يبلغ 107 فقرات، بمتوسط مدة تصل إلى 37 دقيقة لكل فقرة.

بدء عرض ختمة الحصري الجديدة يوميًا اعتبارًا من 25 أبريل

أضاف رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، أن إذاعة القرآن الكريم حصلت على الشرائط الأصلية للختمة من المكتبة الهندسية بالإذاعة المصرية، إذ تم نسخها ومراجعتها فنيًا وتجهيزها تمهيدًا لبثها عبر الأثير.

ومن المقرر أن تُذاع الختمة يوميًا في تمام الساعة الثامنة وخمس وخمسين دقيقة صباحًا، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026.

إشادة رسمية بجهود إذاعة القرآن الكريم تزامنًا مع إطلاق الختمة الجديدة

كان الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في سياق متصل، قد أشاد بجهود إذاعة القرآن الكريم خلال كلمته أمام لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة ثريا البدوي، مؤكدًا دورها في الحفاظ على التراث الإذاعي الديني وتقديم محتوى مميز للمستمعين.

