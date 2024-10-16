أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

كتب - علي شبل:

تلقى الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من فتاة تقول: حول هل ينفع اعمل عمليات التجميل وهل ما يترتب عليها من تغييرات في خلق الله تعتبر حرام؟"، ليرد مؤكدًا أن هذه الأمور تتطلب نية صادقة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاربعاء: «إذا كانت الفتاة ترغب في تحسين مظهرها من خلال استخدام مستحضرات التجميل أو إجراء عمليات تجميل بهدف الشعور بالراحة والثقة في النفس، فهذا جائز شرعًا، بشرط أن تكون النية سليمة وأن يكون الهدف هو إظهار جمال خلق الله سبحانه وتعالى، وليس إغراء أو إثارة الشهوات».

ولفت كمال إلى أهمية النية في هذا السياق، مؤكدًا أنه «كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'إنما الأعمال بالنيات'، فإذا كانت الفتاة تسعى للتجميل لأغراض شخصية، فهي بذلك تؤدي أمرًا جائزًا».

وأضاف: "يمكن استخدام الكريمات أو المستحضرات التجميلية، مثل الكحل والحناء، في حدود المعقول، فهذا أمر لا حرج فيه، وفقًا لما نص عليه الفقهاء. ولكن إذا كان الهدف من استخدام هذه المستحضرات هو جذب انتباه الرجال الأجانب أو إثارة الشهوات، فهذا غير جائز شرعًا".

وأكد الشيخ:" التجميل للزوج أو أمام النساء محارمها جائز، ولكن الخروج للشارع بهذه النية غير جائز".

وختم أمين الفتوى موضحا أن الفتاة يمكنها أن تتزين وتظهر جمالها، لكن في إطار الأخلاق والنية الصادقة، محذرًا من أن تكون نيتها لتلفت الأنظار أو تثير الفتنة.

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