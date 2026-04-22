هل يجوز قطع الصلة بإخوتي بسبب كثرة الخلافات بيننا؟.. سؤال تلقاه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليرد موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، أكد الشيخ عويضة عثمان أنه لا يوجد مبرر شرعي لقطيعة الرحم مهما كانت الأسباب، قائلًا إن صلة الأرحام من أهم الأمور التي وصى عليها الشرع.

الصبر على الأذى

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الإسلام يدعو إلى صلة الأرحام والصبر على الأذى، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم"، مشيرًا إلى أن صلة الرحم واجبة حتى مع وجود خلافات.

أمر غير مقبول شرعًا

وأشار إلى أن النزاعات المادية أو الخلافات الشخصية لا تُعد مبررًا لقطع العلاقات بين الإخوة، لافتًا إلى أن البعض يحاول إيجاد مبررات للقطيعة، وهو أمر غير مقبول شرعًا.

الحد الأدنى من التواصل

وأضاف أن على الإنسان أن يحافظ على الحد الأدنى من التواصل مع أقاربه، ولو من خلال مكالمة هاتفية أو رسالة، خاصة إذا كان الاحتكاك المباشر يسبب أذى نفسيًا، مؤكدًا أن هذا يحقق صلة الرحم دون تعريض النفس للضرر.

وأكد أن العمرة لا ترتبط بصحة صلة الأرحام، لكنها من الآداب المستحبة قبل السفر أن يطلب الإنسان الصفح ممن أخطأ في حقهم، داعيًا إلى الحفاظ على الروابط الأسرية والسعي للإصلاح قدر الإمكان.

اقرأ أيضاً:

