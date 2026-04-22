هل يجوز قطع الصلة بإخوتي بسبب كثرة الخلافات؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)

كتب : علي شبل

11:33 ص 22/04/2026

الشيخ عويضة عثمان

هل يجوز قطع الصلة بإخوتي بسبب كثرة الخلافات بيننا؟.. سؤال تلقاه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليرد موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.
وفي رده، أكد الشيخ عويضة عثمان أنه لا يوجد مبرر شرعي لقطيعة الرحم مهما كانت الأسباب، قائلًا إن صلة الأرحام من أهم الأمور التي وصى عليها الشرع.

الصبر على الأذى

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الإسلام يدعو إلى صلة الأرحام والصبر على الأذى، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم"، مشيرًا إلى أن صلة الرحم واجبة حتى مع وجود خلافات.

أمر غير مقبول شرعًا

وأشار إلى أن النزاعات المادية أو الخلافات الشخصية لا تُعد مبررًا لقطع العلاقات بين الإخوة، لافتًا إلى أن البعض يحاول إيجاد مبررات للقطيعة، وهو أمر غير مقبول شرعًا.

الحد الأدنى من التواصل

وأضاف أن على الإنسان أن يحافظ على الحد الأدنى من التواصل مع أقاربه، ولو من خلال مكالمة هاتفية أو رسالة، خاصة إذا كان الاحتكاك المباشر يسبب أذى نفسيًا، مؤكدًا أن هذا يحقق صلة الرحم دون تعريض النفس للضرر.

وأكد أن العمرة لا ترتبط بصحة صلة الأرحام، لكنها من الآداب المستحبة قبل السفر أن يطلب الإنسان الصفح ممن أخطأ في حقهم، داعيًا إلى الحفاظ على الروابط الأسرية والسعي للإصلاح قدر الإمكان.

اقرأ أيضاً:

نسيت الركوع في الركعة الثانية من الصلاة فماذا أفعل؟.. عالم أزهري يجيب

هل يجب الأذان والإقامة عند صلاة الجماعة في البيت؟.. أمين الفتوى يجيب

هل قول "تقبل الله" بعد الصلاة مشروع أم بدعة في الدين؟.. الإفتاء توضح

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

اشتهر بالبخل وحب المال.. 9 معلومات لا تعرفها عن العم دهب
رفقة مكي وتامر حسني.. حمد فتحي لاعب السلة يكشف كواليس تجربته في التمثيل
التعليم: 95% نسبة الإقبال على البكالوريا المصرية في أولى ثانوي
تطورات جديدة في قضية الأم المتهمة بقتل أبنائها الثلاثة بالشروق
بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟