شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: الحكومة توافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، ورئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية، ووزير المالية يعلن: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو، و موعد إجازة عيد العمال 2026 لموظفي القطاع الخاص.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الحكومة توافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ـ على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة.

رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الجديدة.

التوقيت الصيفي.. هل تُمدد الحكومة مواعيد إغلاق المحلات حتى منتصف الليل؟

كشف مصدر مسؤول حقيقة ما تردد بشأن اتجاه الحكومة إلى مد مواعيد إغلاق المحلات لتصبح الساعة 12 منتصف الليل بدلًا من الساعة 11 مساءً

وزير المالية :زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو

قال أحمد كجوك ، وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ،إن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة غير مسبوق في أجور العاملين بالدولة.

مصر تستعد لتنفيذ أول محطة طاقة شمسية عائمة بقدرة 5 جيجاوات

تتجه الحكومة المصرية نحو تنفيذ أول محطة طاقة شمسية عائمة في البلاد، على سطح بحيرة ناصر بمحافظة أسوان، في خطوة تستهدف التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الاعتماد على المصادر النظيفة.

لموظفي الخاص.. موعد إجازة عيد العمال 2026

يبحث عدد كبير من المواطنين، والعاملين في القطاعين العام والخاص، عن موعد إجازة عيد العمال 2026.

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بشكل نهائى.

وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة الجديدة يتضمن مجموعة من الافتراضات الاقتصادية الرئيسية، في مقدمتها تحديد متوسط سعر الصرف عند نحو 47 جنيهًا للدولار، وذلك ضمن إطار التخطيط المالي متوسط الأجل.

تقديم الساعة 60 دقيقة.. السكك الحديدية تكشف موقف القطارات أثناء تطبيق التوقيت الصيفي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدء العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2026 اعتبارًا من الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الموافق 24 أبريل، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتطبيق التوقيت الصيفي.

السياحة تعلن قائمة طعام حج 2026 لفئة الخمس نجوم.. ماذا تتضمن؟

أعلنت غرفة شركات السياحة قائمة الطعام المخصصة لحجاج السياحة فئة الخمس نجوم خلال موسم الحج لعام 2026، وذلك في إطار الاستعدادات التنفيذية المبكرة لموسم حج 1447 هـ، وحرصًا على تقديم أفضل مستوى من خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن داخل المشاعر المقدسة.

