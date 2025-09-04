أغرب طرق المطاعم لتقديم الأكل حول العالم.. لن تتوقعها

كتبت- أسماء مرسي:

تقديم الطعام بأساليب غير تقليدية أحد أبرز الطرق التي تستخدمها المطاعم حول العالم لجذب الزبائن، فبعضها يعتمد على ديكورات غريبة، والبعض الآخر يركز على طريقة تقديم الطعام نفسها.

فيما يلي، إليكم أغرب الطرق في تقديم الأكل بالمطاعم حول العالم، وفقا لموقع "oddee".

مطاعم تقدمها الروبوتات (الصين)

في مطعم "الروبوت رقم 20" بمدينة هاربين الصينية، تعمل الروبوتات كنادلين وطهاة ومرافقين للزبائن، عند دخولك، يرحب بك روبوت بابتسامة آلية، ثم يقوم الروبوت الآخر بتحضير طلبك، ليأتي بعد ذلك روبوت ثالث ليحمله لك على سكك حديدية من المطبخ إلى طاولتك.

تقديم الطعام بالملاهي (الإمارات)

يقدم مطعم "روجو" في أبوظبي تجربة فريدة من نوعها، حيث يستخدم أكبر شبكة من الملاهي الأفعوانية لتوصيل الطعام. يطلب الزبائن وجباتهم عبر أجهزة لوحية، ثم يشاهدون طعامهم وهو يشق طريقه عبر 30 مسارا متعرجا وحلقات حلزونية، وصولا إلى طاولتهم مباشرة.

توصيل السندويشات بالمظلات (أستراليا)

يستخدم مطعم "جافلتشوتس" في ملبورن طريقة مبتكرة لتوصيل السندويشات، حيث يسقطها من الشرفات باستخدام مظلات صغيرة للزبائن في الأسفل.

خدمة الطائرات بدون طيار (إنجلترا)

استبدل مطعم "YO! Sushi" الشهير في لندن الحزام الناقل التقليدي بطائرات بدون طيار صغيرة تُسمى "iTray"، يقوم النادل بتوجيه الطائرة التي تحمل طبق السوشي مباشرة إلى طاولة الزبون، في حيلة مبتكرة لجذب الانتباه.

مطعم القرود النادلة (اليابان)

في مطعم "كايابوكي" في شمال طوكيو، يعمل قردان مُدربان كنادلين، يُعرف القرد الأكبر سنا "يات-تشان" بسرعته في أخذ طلبات المشروبات، بينما يساعد "فوكو-تشان" الزبائن بتقديم مناشف دافئة.

هذان القردان مُصرح لهما بالعمل ويحظيان بحب الزبائن الذين يقدمون لهما فول الصويا كمكافأة.

تقديم الطعام على غصن الأشجار (تايلاند)

يوفر مطعم "تريبود" في جزيرة كوه كود تجربة فريدة في قلب الغابة، يتم رفع الزبائن في كبسولات خيزران تشبه أعشاش الطيور إلى قمم الأشجار، حيث يمكنهم الاستمتاع بوجبات فاخرة مع إطلالة بانورامية على الغابة المطيرة.

يقوم النادلون بتوصيل الأطباق عبر انزلاق حبلي مباشر إلى الكبسولة.

