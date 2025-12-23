رئيس مياه القناة يبحث الموقف التنفيذي لتطوير محطة العكرة بالقنطرة غرب

عقد اليوم اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة، اجتماعا مع ممثلى الهيئة الهندسية (إدارة المياه ) برئاسة اللواء ثروت الدجوى مساعد مدير ادارة المياه بالهيئة الهندسية، لمناقشة الموقف التنفيذى لأعمال رفع كفاءة واعادة تأهيل رافع محطة المياه العكرة بالقنطرة غرب وخطى طرد المحطة قطر 1500 مم، بالإضافة إلى أعمال رفع الكفاءة لخزان الرسوة، والتى شملت أعمال الاحلال والتجديد للمكونات الكهروميكانية للرافع .

ويأتي هذا فى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ بنود البروتوكول المبرم بين وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلا فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ممثلا فى ادارة المياه بشأن أعمال رفع كفاءة واعادة تأهيل محطتى مياه (رافع العكرة بالقنطرة غرب ومحطة الرسوة ببورسعيد)، وخطى طرد رافع مياه محطة العكرة قطر 1500 مم .

وأشار رئيس شركة مياه القناة، إلى أن أعمال الاحلال والتجديد للرافع تأتى فى أطار توجيهات وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب لضمان استدامة خدمة مياه الشرب بمدينة بورسعيد ، مؤكدا أهمية التنسيق الدائم بين جميع اجهزة الدولة القائمة على منظومة مياه الشرب بمحافظة بورسعيد لضمان تأمين مياه الشرب بالمحافظة .

يذكر أن الطاقة التصميمية لمحطة رافع مياه العكرة بالقنطرة غرب نحو ٣٠٠ الف متر مكعب / يوم لتوفير مياه الشرب لمدينة بورسعيد، والذى يقوم بتدعيم المياه الواصلة لمحطة هيئة قناة السويس ( الرسوة )، بالاضافة الى تغذية خزان الرسوة والذى يعد بمثابة خزان احتياطى استراتيجى للمياه تبلغ سعته 50 الف متر مكعب حيث يكفى الخزان لتعويض النقص وضمان توفير المياه امام محطة الرسوة لمدة 3 ساعات فى حالة حدوث اى أعطال طارئة بمحطة رافع مياه العكرة بالقنطرة غرب.