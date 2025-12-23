هل يجوز الجمع بين معاش نقابة المحامين ومعاش آخر؟.. النقابة توضح

كتب- أحمد العش:

أثار تساؤل هل يجوز الجمع بين معاش نقابة المحامين وأي معاش آخر، خاصة في ظل تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي حدد القواعد المنظمة للجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل من العمل.

ويستعرض "مصراوي" في هذا التقرير التفاصيل الكاملة للإجابة على تساؤل هل يجوز الجمع بين معاش نقابة المحامين ومعاش آخر؟ وفقًا لما أعلنه نقابة المحامين المصرية عبر موقها الرسمي.

هل يجوز الجمع بين معاش نقابة المحامين ومعاش آخر؟

وينص القانون، في المادة (104)، على أنه يجوز للمستحق الجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل من العمل أو المهنة، وفق ضوابط محددة، أبرزها ما يلي:

- يسمح القانون بجمع المعاشات المختلفة في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر قانونًا، على أن يستكمل المعاش إلى هذا الحد طبقًا للأولوية التي حددها القانون.

- كما يجيز الجمع بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في حدود الحد الأدنى للمعاش.

- واستثنى القانون بعض الفئات من هذه الحدود، حيث أجاز للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها ومعاشها بصفتها منتفعة، أو الجمع بين معاش الزوج ودخلها من العمل دون أي حد أقصى.

- وينطبق الحكم ذاته على الأرمل، الذي يحق له الجمع بين معاشه عن زوجته ومعاشه أو دخله من العمل دون قيود.

- كما أجاز القانون للأبناء الجمع بين المعاشين المستحقين عن الوالدين دون حدود.

- وسمح أيضًا بجمع أكثر من معاش مستحق عن شخص واحد دون أي قيود.

