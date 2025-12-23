مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025

كتب : محمد خيري

10:49 ص 23/12/2025
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    دعم مغربي لمنتخب مصر
  • عرض 9 صورة
    دعم مغربي لمنتخب مصر
  • عرض 9 صورة
    احماء منتخب مصر (3)
  • عرض 9 صورة
    احماء منتخب مصر (2)
  • عرض 9 صورة
    احماء منتخب مصر (1)
  • عرض 9 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (18)
  • عرض 9 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (17)
  • عرض 9 صورة
    مران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي (16)

يستعد المنتخب الوطني المصري لخوض مواجهته الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عندما يلتقي منتخب جنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا مساء الجمعة الموافق 26 ديسمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على منتخب زيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متساويًا مع منتخب جنوب أفريقيا الذي يمتلك الرصيد ذاته.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا

ويبحث عدد كبير من الجماهير المصرية عن القنوات الناقلة لمباريات المنتخب الوطني مجانًا، في ظل إذاعة البطولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» المشفرة.

وأعلنت القناة الجزائرية عن نقل 15 مباراة من منافسات كأس الأمم الأفريقية بشكل مجاني عبر البث الأرضي على القمر الصناعي «نايل سات»، من بينها مباراة مصر وجنوب أفريقيا المرتقبة.

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2025 على نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2025 على هوت بيرد:

القمر الصناعي: هوت بيرد

التردد: 12577

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

تردد قناة الفضائية الجزائرية 2025 على أسترا:

القمر الصناعي: أسترا

التردد: 12577

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

طريقة ضبط وفك شفرة قناة الجزائرية الأرضية

الدخول إلى قائمة الإعدادات من خلال جهاز التحكم.

اختيار «التركيب اليدوي» ثم قائمة الترددات.

إدخال بيانات القناة وحفظها.

طريقة فك الشفرة:

الدخول إلى الإعدادات وإدخال الرقم السري (0000).

إدخال كود فك الشفرة (110000000000)، أو الوقوف على قناة الجزائرية الأرضية والضغط على زر (BISS) وإدخال الكود (1100001100000000).

الضغط على «موافق».

منتخب مصر مصر وزيمبابوي كأس الأمم الأفريقية حسام حسن

