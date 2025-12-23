إعلان

مقتل 3 أشخاص وانقطاع الكهرباء في عدّة مقاطعات أوكرانية بعد هجمات روسية

كتب : محمود الطوخي

10:27 ص 23/12/2025

هجمات روسية

قالت وزارة الطاقة الأوكرانية في بيان، الثلاثاء، إن هجوما روسيا واسعا على بنية الطاقة في البلاد تسبب في انقطاع الكهرباء في عدد من المقاطعات.

وأفادت الإدارة العسكرية في العاصمة كييف: بمقتل 3 أشخاص بينهم صبي يبلغ من العمر 16 عاما.

وأشارت الإدارة العسكرية الأوكرانية في بيان عبر قناتها على "تليجرام"، إلى أن قوات الدفاع الجوي في كييف تعمل على القضاء على التهديد في سماء العاصمة، موضحة أن التهديد يتمثل في هجمات باستخدام صواريخ كروز الروسية.

ودعت الإدارة العسكرية، المدنيين في كييف إلى البقاء في الملاجئ حتى انتهاء الإنذار الرسمي، مؤكدة أن التهديد الجوي لا يزال قائما.

هجمات روسية انقطاع الكهرباء وزارة الطاقة الأوكرانية

