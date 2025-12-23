علق حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على فوز المنتخب مؤكدًا أن الأداء العام كان قويًا ومسيطرًا، إلا أن غياب التركيز أمام المرمى كاد يُفقد الفريق نتيجة مباراة كان يجب حسمها مبكرًا.

وقال إمام في تصريحات تلفزيونية، إن المنتخب صنع عددًا هائلًا من الفرص، مشيرًا إلى أن الوصول إلى نحو 35 محاولة مقابل تسجيل هدفين فقط، أحدهما في الدقيقة 90، أمر غير مقبول على المستوى الدولي، خاصة في ظل تنفيذ 17 عرضية دون استغلال حقيقي داخل منطقة الجزاء.

وأوضح أن الجهاز الفني قام بكل ما عليه فنيًا، من سيطرة واضحة على مجريات اللعب، وتغييرات موفقة، وتنظيم جيد لوسط الملعب، مؤكدًا أن المنافس لم يشكّل أي خطورة هجومية تُذكر، وأن المباراة كانت تسير في اتجاه واحد طوال الـ90 دقيقة.

وأضاف: «لو نظرنا للمباراة بحياد، سنجد أن المنتخب قدّم مباراة جيدة جدًا وكان الأفضل من البداية للنهاية، لكن تأخر الهدف هو ما خلق شعورًا بصعوبة الفوز لدى الجماهير».

وأشار إمام إلى أن المشكلة لا تتعلق بالأسلوب أو التحضير، بل تقع على عاتق اللاعبين، خاصة في إهدار فرص سهلة خلال مباراة رسمية، موضحًا أن الاعتماد على حل فردي في اللحظات الأخيرة لا يمكن أن يكون نهجًا دائمًا.

وحذّر نجم المنتخب السابق من تكرار هذا السيناريو في المباريات المقبلة، مؤكدًا أن مواجهات أقوى، مثل مباراة جنوب أفريقيا، لن تمنح المنتخب نفس الكم من الفرص، وأن إهدار الفرص قد يُكلّف الفريق النتيجة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما يحدث ليس استهتارًا من اللاعبين، وإنما نقص في التركيز والهدوء في اللمسة الأخيرة، وهو ما يجب تصحيحه سريعًا لضمان الاستمرار في تقديم نتائج إيجابية.