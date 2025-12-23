"أنا مبخفش".. كيف علق حسام حسن على سبب تغيير إمام عاشور؟

أثار قرار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بتغيير إمام عاشور خلال مواجهة الفراعنة أمام منتخب زيمبابوي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، حالة من الجدل والتساؤلات، خاصة مع خروج اللاعب في الشوط الأول ودخول مصطفى محمد بدلًا منه.

واستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بتحقيق الفوز على حساب منتخب زيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

حسام حسن يوضح سبب تغيير إمام عاشور

من جانبه، حرص حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، على توضيح أسباب التبديل، مؤكدًا أن القرار جاء لأسباب فنية بحتة، ولا يحمل أي دلالات سلبية تجاه اللاعب.

وقال حسام حسن في تصريحاته عقب المباراة: "تبديل إمام عاشور كان فنيًا بنسبة 100%، خاصة أنه عائد مؤخرًا من المرض وكان متأثرًا بدنيًا، لكنه لاعب كبير وسيكون له دور مهم في المباريات المقبلة".

وأضاف المدير الفني: "إمام عاشور لاعب مجتهد وكنت أحتاجه في مركز صانع الألعاب لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة، وأنا مقتنع به تمامًا، لكن التبديل كان في صالحه وصالح الفريق، لأنه لم يكن قادرًا على تحمل الضغط البدني في هذا التوقيت".

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يتردد في اتخاذ أي قرار فني يراه مناسبًا، قائلًا: "لا أخشى إجراء أي تغيير طالما يخدم الرؤية الفنية، واللاعبين يفهمون ذلك بشكل جيد".