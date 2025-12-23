الصين تعلن إصابة أحد مواطنيها في اشتباك بين تايلاند وكمبوديا

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إصابة أحد مواطنيها في اشتباك بين تايلاند وكمبوديا، مضيفة "نحثهما على ضمان سلامة رعايانا وشركاتنا".

وأمس الاثنين، أفادت وزارة الداخلية الكمبودية، بإصابة مواطن صيني جراء قصف مدفعي شنته قوات الجيش التايلاندي على مناطق سكنية في مقاطعة باتامبانج.

وقالت الداخلية الكمبودية، في بيان صحفي أوردته شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، إن القصف أدى إلى تدمير منزل مدني بالكامل وإصابة مواطن صيني.

وتجددت الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند رغم إعلان الأخيرة، أمس الاثنين، أن مسؤولين من تايلاند ونظرائهم الكمبوديين سيلتقون في 24 ديسمبر الجاري لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار.