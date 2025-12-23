مباريات الأمس
"بعد تألقه أمام زيمبابوي".. 17 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة عمر مرموش

كتب : مصراوي

06:28 ص 23/12/2025
خطف النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي ومنتخب مصر، الأنظار بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد أدائه المميز في مباراة الفراعنة أمس أمام زيمبابوي بأمم أفريقيا.

ونجح مرموش في تسجيل هدف في فوز منتخب مصر على حساب زيمبابوي أمس بهدفين مقابل هدف واحد، بجانب أدائه المميز طوال اللقاء، الذي ساعده في الحصول على جائزة رجل المباراة.

ويعد عمر مرموش أحد أهم نجوم كرة القدم في العالم وليس في مصر فقط، خاصة لتواجده ضمن صفوف أحد أفضل وأهم الفرق في العالم وهو فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

أبرز المعلومات عن عائلة عمر مرموش

ومرموش من مواليد 7 فبراير 1999، فهو يبلغ من العمر 26 عاما.

وعائلة النجم المصري ولاعب مان سيتي الإنجليزي، مكونة من 4 أفراد بخلافه، هم: "والده، والدته، شقيقه وشقيقته".

ووالد صاحب ال 26 عاما، كان يعمل لفترة كبيرة في شركة المصرية للاتصالات، كما أنه عمل لمدة 6 سنوات في كندا، وهو ما ساعد النجم المصري في الحصول على الجنسية الكندية، بسبب لذا يحمل نجم المنتخب الوطني الجنسية الكندية، حيث عاش رفقة والده بالدنمارك.

وكان نجم وسط السيتي ومنتخب مصر، كشف في تصريحات تليفزيونية سابقة، خلال ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة"، أن عائلته كان لها دورا كبيرا في مسيرته الكروية.

ولعب والد مرموش دورا كبيرا في مسيرته، حيث أنقذ مسيرته، فحينما كان يبلغ مرموش من العمر 14 عاما، خاض فترة معايشة في أحد أندية السويد، بعد السفر لم تسير الأمور معه بشكل جيد، فيقول مرموش، في برنامج "صاحبة السعادة"، أن والده بالرغم من أنه كان يطلب منه التركيز في الدراسة، إا أنه سنده وطالبه بعد التسرع والتركيز في رحلته الاحترافية.

وخلال البرنامج ذاته، أكد مرموش أن شقيقه الأكبر هو مثله الأعلى، مشيرا إلى امتلاكه قدرات كبيرة ومميزة في كرة القدم، إلا أنه فضل التركيز في دراسته بشكل أكبر.

وعن شقيقته، أشار نجم وسط السيتي أنها كانت تحرص على التواصل معه باستمرار ودعمه في كل الخطوات التي يخطوها في مسيرته بكرة القدم.

ومن جانبه كان أحمد العجرودي مدرس التربية الرياضية، في مدرسة عمر مرموش، أكد أن والدة النجم المصري كان لها دورا كبيرا في مسيرته الرياضية حيث كانت تحرص على التواجد معه في أغلب المباريات، خلال فترة طفولته لدعمه ومساندته. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

عمر مرموش عائلة عمر مرموش منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

