رسالة خاصة من إيرلينج هالاند لمرموش وصلاح بعد فوز مصر على زيمبابوي

"علشان حسام وصلاح".. أول تعليق من مؤمن زكريا بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي

حرص النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على تهنئة ثنائي المنتخب مصر عمر مرموش ومحمد صلاح، بعد مشاركتهما مع الفراعنة في الفوز على زيمبابوي بأمم أفريقيا.

وقدم الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش مستوى مميز رفقة الفراعنة في مباراة زيمبابوي أمس، حيث سجل مرموش هدف المنتخب الوطني الأول في اللقاء، قبل أن يحرز محمد صلاح هدف الفوز قبل نهائي المباراة بدقائق قليلة.

ونشر محمد صلاح صورة له رفقة عمرو مرموش، عقب نهاية مباراة الفراعنة أمام زيمبابوي، وقام هالاند بالتعليق على الصور، إذ كتب: "مرحبا يا أخواتي".

وكان منتخب مصر حقق فوزا هاما، على حساب نظيره منتخب زيمبابوي بنتيجة، هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين أمس ببطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتستضيف المغرب النسخة الحالية، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.