10 صور لأصغر ملياردير في العالم.. من هو إدوين تشين؟

بينها "برج الشياطين" و"تلال الشوكولاتة".. أغرب عجائب طبيعية في العالم

في تحول لافت، انضم إدوين تشين، إلى قائمة فوربس 400 لأغنى الشخصيات في العالم، بعدما تجاوزت إيرادات شركته Surge AI المتخصصة في الذكاء الاصطناعي حاجز مليارا ومئتي مليون دولار خلال عام 2024.

تشين، الموظف السابق في كبرى شركات التكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك وتويتر، أصبح اليوم من أبرز الأسماء في عالم التكنولوجيا بفضل حصته البالغة 75% في شركته الناشئة، والتي تُقدر بنحو 18 مليار دولار، ليصبح بذلك أصغر ملياردير على القائمة.

فيما يلي، إليكم أبرز المعلومات عن أصغر ملياردير في العالم، وفقا لموقعي "economictimes"، و"vnexpress".

- يبلغ تشين حوالي 37 عاما.

- يُقيم حاليا في مانهاتن، نيويورك.

- درس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في تخصصات مثل الرياضيات، علوم الحاسوب، واللغويات.

- أسس شركة Surge AI عام 2020، التي تركز على توفير بيانات عاليى الجودة لنماذج الذكاء الاصطناعي.

- قبل إطلاق شركته، عمل في شركات تكنولوجيا كبرى مثل جوجل وفيسبوك وتويتر.

- اكتسب خبرات واسعة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

- في عام 2024، تجاوزت إيرادات الشركة 1.2 مليار دولار.

- يمتلك تشين حوالي 75% من أسهم الشركة، مما يجعله من كبار أصحاب الثروات في قطاع التكنولوجيا.

- تبلغ صافي ثروة تشين بنحو 18 مليار دولار.

اقرأ أيضا:

أغرب وأجمل الشواطئ في العالم.. رمال وردية وطحالب مضيئة

سر المرآة العملاقة.. قصة مدينة تغيب عنها الشمس 4 شهور في السنة

بملايين.. 10 صور لـ أغلى فستان مصنوع من الذهب في العالم- تحفة فنية

مشهد مرعب على القضبان.. قطار بنزين يصطدم بشاحنة وتشتعل النيران "فيديو"

شاهد أغرب حادث للسلالم المتحركة.. والسبب صادم



