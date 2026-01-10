يمثل 2026 فرصة جيدة للتخلص من العادات السيئة، والسعي نحو الأفضل، ومن أهم العادات التي يمكن أن تبدأ بها العام الجديد هي أمور تجذب الحظ والنجاح المالي.

هذه الممارسات لا تعتمد على السحر، لكنها تساعد على مواءمة عقلك وطاقتك وتصرفاتك مع الوفرة التي ترغب بها، مستندة إلى تقنيات مثل التصور والامتنان، ما يهدئ الشكوك ويفتح أبواب النجاح، بحسب موقع "تاميز أوف أنديا".

1- وعاء الوفرة

استخدم وعاء صغيرا واكتب 10 أهداف مالية محددة على أوراق صغيرة، ثم ضعها في الوعاء مع بعض العملات المعدنية أو البلورات.

احتفظ بالوعاء في مكان تراه يوميا، مثل مكتب العمل، وصباح كل يوم، امسك الوعاء وفكر في المال يتدفق إليك.

هذه التقنية تساعد على إعادة برمجة عقلك للتعرف على الفرص المالية، ومع الوقت يتحول وعيك من شعور الندرة إلى الوفرة، ما يجذب العملاء أو الترقيات أو المكاسب المفاجئة.

2- التأكيد أمام المرآة

قبل الخروج للعمل، انظر إلى نفسك في المرآة وقل 3 مرات: "أنا أستحق النجاح.. كسب المال سهل بالنسبة لي في 2026".

لا تقل العبارة فقط، بل صدقها، هذه الممارسة تعزز الثقة بالنفس وتدفعك لتقديم أفضل أداء، سواء في عرض فكرة أو التفاوض على زيادة راتب.

الدراسات العلمية تشير إلى أن التأكيدات اليومية تعزز التركيز وتحسن القدرة على التحمل النفسي.

3- رسالة امتنان للذات المستقبلية

ابدأ يناير بكتابة رسالة امتنان لنفسك المستقبلية، تشكر فيها نفسك على الصبر والثبات خلال التحديات، وتصف فيها نجاحاتك بالتفصيل: "عزيزي أنا، الاحتفال بالترقية ورحلة الشاطئ الممولة من دخلي الكبير شعور رائع".

اقرأ الرسالة بصوت عال واحتفظ بها لتعيد قراءتها شهريا، هذه التقنية تعزز الإيجابية والصحة النفسية، وتساعدك على التعرف على الفرص بشكل أفضل طوال العام.

4- لوحة الرؤية المالية

اجمع صورا من المجلات أو التطبيقات الرقمية تمثل الثراء، سواء منازل فاخرة، أو نقود وسيارات أحلام، وشارات مهنية.

أضف كلمات مثل "الحرية المالية" أو "حياة المدير التنفيذي"، وضع اللوحة كخلفية لشاشة هاتفك أو بجانب مكتبك، وخصص 5 دقائق يوميا لتتخيل نفسك تعيش هذه الحياة بكل تفاصيلها.

هذه التقنية البسيطة تعزز قانون الجذب، وتساعد عقلك على التعرف على الفرص التي تتماشى مع أهدافك.

5- تحرير العقبات المالية

اكتب مخاوفك أو معتقداتك المحدودة مثل: "أنا سيء في إدارة المال" أو "النجاح لا يصل إلى أشخاص مثلي"، ثم احرق أو مزق الورق، وقل: "أطلق هذه العقبات، ودع الثروة تتدفق بحرية في 2026".

هذا التصرف يخلصك من المعتقدات السلبية، ويخلق مساحة لعادات جديدة تساعدك على النجاح المالي.

