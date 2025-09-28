سر المرآة العملاقة.. قصة مدينة تغيب عنها الشمس 4 شهور في السنة

السكان حلا فريدا بتركيب مرايا عملاقة تعكس أشعة الشمس نحو ساحة المدينة، لتمنح السكان الدفء والنور في أشهر الشتاء القاتمة.

تأسست ريوكان بين عامي 1905 و1916 بعد إنشاء محطة كهرومائية، ولاحظ مسؤولو المصانع المحلية أن الموظفين لا يحصلون على ضوء الشمس الكافي، بحسب "بي بي سي".

وبعد قرن من الفكرة، تحقق الحلم بتركيب مرايا ثلاث، كل منها بمساحة 17 مترًا مربعًا، تعكس ضوء الشمس لساعتين يوميا في يناير، مانحة المدينة شعورا بالدفء والبهجة.

ويشير الباحثون إلى أن ضوء الشمس يلعب دورا أساسيا في المزاج والطاقة، وأن نقصه في الشتاء قد يسبب الاكتئاب الموسمي.

تأثير الضوء على المزاج

أبحاث علمية عديدة تشير إلى أن قلة الضوء الطبيعي تؤثر على المزاج والطاقة، خاصة في الشتاء. ويشير بعض العلماء إلى أن مستويات هرمون الميلاتونين المرتفعة في الشتاء تؤثر على إفراز هرمون الغدة الدرقية، ما يؤثر على الحالة النفسية والطاقة والرغبة في الطعام.

مواقف السكان من المرايا

لم يتقبل جميع سكان ريوكان فكرة المرايا الشمسية، فاعتبرها بعضهم مجرد وسيلة لجذب السياح، رغم اعترافهم بفوائدها الاقتصادية، ومن الملاحظ أن المهاجرين الجدد هم أكثر تقديرا لهذا الابتكار.

