رغم أنها مفترسة شرسة، ليست الثعابين آمنة من الحيوانات الأخرى، هناك العديد من الحيوانات التي تخاف منها الثعابين وتصطادها وتقتلها، وفقا لموقع "wildlife".

الطيور الجارحة

تمتلك الطيور الجارحة قدرة فائقة على رصد الثعابين من الجو، خاصة عندما تكون مستلقية تحت أشعة الشمس، من أشهر هذه الطيور النسور، التي تتغذى على أنواع مختلفة من الثعابين، وهو ما أكسب أحدها لقب "نسر الثعابين"، وفي أفريقيا، يستطيع طائر الكاتب اصطياد الثعابين، لكنه يهاجمها عندما تتحرك على الأرض بين الأعشاب، لأنه لا يطير كثيرا مثل النسور.

النمس

تُعرف الثدييات الصغيرة مثل النمس بقدرتها على اصطياد الثعابين وقتلها، هذه المهارة تطورت لديه كآلية دفاعية لحماية نفسه من الخطر.

النسر

طائر جارح قوي يمتاز بجسم ضخم وأقدام مزودة بمخالب قوية، ما يجعله صيادا بارعا للثدييات الصغيرة والزواحف والطيور والأسماك، ينشط النسر في النهار، ويعتبر الثعابين من بين فرائسه المفضلة.

الكوبرا الملكية

رغم أنها من أكثر الثعابين سمية وحجما، فإن الكوبرا الملكية ليست بلا أعداء، يمكن أن يصل طولها إلى 5.5 متر، وتفترد الثعابين الأصغر، السحالي، الطيور، وحتى بعض الثدييات.

الراكون

من الثدييات الصغيرة الذكية، ويتميز بحلقة داكنة حول عينيه وطول يتراوح بين 40 و70 سم، ويصطاد السمك على ضفاف الأنهار، والثعابين بمهارة وذكاء، مستفيدا من قدرته على التعامل مع فرائسه بحذر ودهاء.

سحلية الورل

من أكبر السحالي في العالم، حيث يصل طولها إلى مترين أو ثلاثة أمتار، كما تتميز بالعدوانية والقوة، وتستخدم ذيلها كسلاح دفاعي ضد الأعداء.

الثعابين من بين فرائسها الرئيسية، ما يجعلها من الحيوانات المفترسة القوية على الأرض.

اقرأ أيضا:

"عجائب الطبيعة الخفية".. صور ومعلومات عن أطول شلال في العالم

5 علامات صامتة في منزلك تكشف إصابتك بالحسد

ما مصير الذهب والفضة في 2026؟- ليلى عبد اللطيف تكشف مفاجأة

فرصة ذهبية.. إقامة مجانية في جزيرة يونانية لعشاق القطط

هل تساءلت يوما. إلى أين تذهب الحقائب المفقودة في المطارات؟

