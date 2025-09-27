شاهد أغرب حادث للسلالم المتحركة.. والسبب صادم

كتب -محمود عبده:

في مشهد درامي لم يكن في الحسبان، تحول سلم متحرك بمحطة مترو "ريبوبليكا" وسط العاصمة الإيطالية روما، إلى مسرح لحادث جماعي مروع، أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا، معظمهم من مشجعي كرة القدم الروس، في لحظات سبقت مباراة فريقهم أمام نادي روما الإيطالي بدوري أبطال أوروبا، وذلك في 23 أكتوبر 2018.

مشهد مفزع

فقد تسارع السلم فجأة بشكل غير طبيعي، ما تسبب في فقدان الركاب توازنهم وانزلاقهم فوق بعضهم البعض نحو القاع، وسط صراخ وارتباك شديد.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، أشخاصا يسحبون بسرعة نحو الأسفل، فيما حاول البعض التمسك بجوانب السلم أو القفز للهروب من التدافع.

إصابات خطيرة وتحقيقات موسعة

وفقا للسلطات الإيطالية، أسفر الحادث عن إصابة 20 شخصا على الأقل، من بينهم حالات حرجة.

وأشارت التقارير إلى أن أحد المشجعين فقد جزءا من قدمه نتيجة الحادث، بينما أصيب آخرون بجروح بالغة في الساقين.

تم نقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة، في وقت طوقت فيه الشرطة الموقع وبدأت تحقيقا فوريا للوقوف على الأسباب.

السبب الحقيقي: إهمال أم تلاعب؟

رغم أن التوقعات الأولية رجحت حدوث خلل فني ميكانيكي، إلا أن التحقيقات لاحقا كشفت عن ما هو أخطر:

وفقا للنيابة الإيطالية، تبين وجود إهمال جسيم في أعمال الصيانة، بالإضافة إلى توثيق مزور لصلاحية السلم.

تم فتح تحقيق جنائي، واتهم عدد من العاملين في الصيانة ومسؤولين في شركة تشغيل المترو بالتقصير المتعمد، ومحاولة إخفاء أعطال متكررة في السلم المتحرك ذاته قبل الحادث بأسابيع.

تداعيات على مستوى السلامة العامة

الحادث أثار موجة من الغضب والقلق في الأوساط الإيطالية، خاصة أنه وقع في محطة رئيسية تشهد ازدحاما يوميا.

طالبت جمعيات حقوقية ومواطنون بمراجعة شاملة لكفاءة البنية التحتية الخاصة بالنقل العام، وإعادة النظر في عقود الصيانة والتشغيل.

في أعقاب الحادث، أغلقت محطة "ريبوبليكا" لأسابيع، وأعيد تشغيلها بعد تحديث أنظمة الأمان بالكامل.

